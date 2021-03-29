ВВС КНР провели крупные маневры в районе Тайваня

14:00 Источник: Интерфакс

Самолеты ВВС КНР в минувшую пятницу приняли участие в масштабных учениях в районе острова Тайвань, сообщило в понедельник китайское издание "Глобал таймс".

Издание уточняет, что это были крупнейшие маневры ВВС КНР с того времени, как в прошлом году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала проводить регулярные учения в регионе.

В учениях приняли участие около 20 самолетов, в том числе два противолодочных самолета Y-8, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, четыре бомбардировщика H-6K, десять истребителей J-16, два истребителя J-10 и разведывательный самолет Y-8. Как отмечает "Глобал таймс", власти Тайваня впоследствии объявили о том, что самолеты КНР входили в провозглашенную в одностороннем порядке Тайбэем опознавательную зону ПВО Тайваня.

Тайваньские власти также сообщали, что часть бомбардировщиков H-6K и противолодочный самолет Y-8 НОАК пересекли Лусонский пролив, расположенный между Тайванем и Филиппинами, и подлетели к восточному побережью Тайваня.

По мнению аналитиков, эти учения продемонстрировали способность НОАК в случае гипотетического конфликта вокруг Тайваня окружить остров и не позволить ему получать подкрепления со стороны иностранных государств, добавляет "Глобал таймс".