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Банк БРИКС одобрил кредит России на $1 млрд по программе поддержки в борьбе с COVID-19

13:05 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление кредита России в размере 1 млрд долларов по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в понедельник на сайте финансового учреждения.

"Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам", - указывается в сообщении. В документе уточняется, что речь идет об обеспечении уже осуществленных ранее стимулирующих выплат российским медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

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