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Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

13:00 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель прошлого состава Центризбиркома России Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову - 14 человек", - сказал он.

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