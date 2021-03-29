Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ
13:00 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель прошлого состава Центризбиркома России Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.
"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову - 14 человек", - сказал он.
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