Парад Победы 9 мая в Москве состоится, об участии зарубежных гостей пока не известно
14:12 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парад Победы 9 мая в Москве состоится, но пока не ясно, будут ли на торжественное мероприятие приглашать иностранных гостей.
"Мне не известно о том, что готовятся приглашения для иностранцев. Парад будет, однозначно", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Вы знаете, уже были заявления, что и [акция] "Бессмертный полк" готовится. Иностранцев, по- моему, пока не приглашали, об этом речи не шло", - сказал представитель Кремля.
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