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Песков рассказал, что Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля

14:32 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что глава государства Владимир Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля.

"Он это делает постоянно", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, шутил ли над ним президент в этот день.

На вопрос, принято ли в администрации президента в целом шутить в День смеха, Песков заявил: "Еще как!" Он добавил, что подшучивать там принято "по-человечески".

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