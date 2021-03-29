Суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ, передававшую Украине секретные сведения

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене при передаче секретных сведений разведке Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Довгополая собирала для разведки Минобороны Украины сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота. "Гражданка [Довгополая] выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ", - сказала собеседница агентства. По данным суда, уголовное дело в отношении уроженки Бахчисарая Довгополой было рассмотрено в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну. Помимо реального наказания 65-летняя россиянка судом была ограничена свободой на 1 год.

Как сообщали в Центре общественных связей ФСБ России, в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, "которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера". Возбуждено было уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена", предусматривает до 20 лет лишения свободы).

В конце ноября 2019 года Ленинский районный суд Севастополя заключил Довгополую под стражу. ФСБ этапировала обвиняемую в Москву для проведения следственных действий в начале этого года.