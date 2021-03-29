Трое граждан Таджикистана в Новой Москве получили ножевые ранения, один убит - источник
15:12 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные напали на четверых граждан Таджикистана в Новой Москве, трое получили различные ранения, ножевые и огнестрельные, один погиб, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Ночью 27 марта в Новой Москве по разным адресам были нападения как минимум на четырех граждан Таджикистана. Троих ранили ножами, двое из них имели еще и огнестрельные ранения. Также была найдена машина с телом, у него тоже ножевое ранение", - рассказал собеседник агентства.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции установили, что между водителями такси на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу различные ранения, в том числе из травматического оружия. "По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание всех участников конфликта", - сказал собеседник.
Он также уточнил, что этот инцидент не связан с конфликтом, произошедшим на территории рынка "Фуд Сити".
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