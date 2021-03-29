Решетников назначен управляющим от РФ в ЕБРР вместо Орешкина
15:32 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен управляющим от РФ в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) вместо помощника президента Максима Орешкина. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Назначить министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича управляющим от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития, освободив от этих обязанностей Орешкина М. С.", - говорится в документе.
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