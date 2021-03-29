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Счетная палата предложила выплачивать пособия исходя из дефицита доходов семей

16:12 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата предложила выплачивать социальные пособия исходя из дефицита доходов семей, а не только семьям с детьми. Об этом сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава ведомства Алексей Кудрин.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство", - заявил глава Счетной палаты.

По его словам, ведомство изучило все действующие формы поддержки и проанализировало возможность их увеличить или расширить категории населения, которые получают пособие. При этом даже при распространении пособий на детей до 17 лет семьи могут по-прежнему иметь доход ниже уровня бедности, так как пособие распределяется на всех членов семьи.

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