Президент Молдавии обратится в Конституционный суд, чтобы инициировать роспуск парламента

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду обратится в Конституционный суд (КС), чтобы инициировать роспуск парламента. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга в понедельник после завершения переговоров с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства.

"Сегодня я обращусь в КС с запросом констатировать обстоятельства для роспуска парламента. Решение этого вопроса в компетенции КС", - сказала президент.