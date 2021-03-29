Президент Молдавии обратится в Конституционный суд, чтобы инициировать роспуск парламента
17:00 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Майя Санду обратится в Конституционный суд (КС), чтобы инициировать роспуск парламента. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга в понедельник после завершения переговоров с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства.
"Сегодня я обращусь в КС с запросом констатировать обстоятельства для роспуска парламента. Решение этого вопроса в компетенции КС", - сказала президент.
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