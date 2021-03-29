Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской дело о подготовке теракта
17:12 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и представителей объединения BYPOL - находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в понедельник генпрокурор страны Андрей Швед.
"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", - заявил руководитель Генпрокуратуры.
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