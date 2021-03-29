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НОВОСТИ

Весной 2021 года в армию РФ призовут 134,6 тыс. человек

17:32 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек", - говорится в документе.

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