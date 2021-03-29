Алексей Навальный получил 6 выговоров за две недели в исправительной колонии
18:40 29.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Политик Алексей Навальный получил 6 выговоров за две недели в исправительной колонии в Покрове. Его могут отправить в штрафной изолятор. «В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО. Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», — говорится в Instagram’е оппозиционера.
Он отмечает, что в его «портфолио плохого парня» есть запись из «Кремлевского централа» о том, что он признан склонным к побегу, 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино», 6 выговоров за 2 недели в исправительной колонии №2 «Покров».
Кроме того, на рассмотрении находится еще штук 20 рапортов о возможных нарушениях режима. «Включая такие, как: встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем», отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем», отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской, на встрече с адвокатами был в футболке.
Выговоры выносит дисциплинарная комиссия из семи человек, написано на страничке политика. И когда они отчитывают его, сидя под портретом Путина, он вспоминает, как в школе его отчитывали на педсовете.
На прошлой неделе адвокаты рассказали об ухудшении самочувствия Алексея Навального — у него сильные боли в спине и отнимается нога. При этом медицинскую помощь ему не оказывают и не дают нормально спать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать возможный допуск немецких врачей к Алексею Навальному. По словам Пескова, до сих пор не было подобных прецедентов. В Кремле не согласны с тем, что вопрос здоровья Навального имеет, как выразился Песков, «международные аспекты».
Ранее более 20 врачей из разных городов России подписали открытое письмо с требованием незамедлительно оказать Навальному медицинскую помощь и допустить в колонию гражданских специалистов. Эхо Москвы
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