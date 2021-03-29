Марат Хуснуллин обещал, что основная часть коммуналок будет расселена к 2030 году
19:20 29.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Марат Хуснуллин обещал расселить основную часть коммуналок к 2030 году. Вице-премьер заявил, что жильцам таких квартир могут предоставить недвижимость по соцнайму или в собственность.
При этом он отметил, что к вопросу существования коммуналок нужно подходить дифференцированно. «Например, Санкт-Петербург — там дома-памятники. И его не расселят, он останется как есть. А вот качество жизни поднять — это отдельная программа», — сказал Хуснуллин в эфире Первого канала.
Также вице-премьер напомнил, что в России реализуется программа по расселению аварийного и ветхого жилья. Говорит Москва
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