Итоговое сочинение в российских школах перенесено с 5 апреля на 15 апреля
20:40 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итоговое сочинение, которое является для школьников допуском к ЕГЭ, перенесено с 5 апреля на 15 апреля, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом вносятся изменения в приказ "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)". "Слова "5 апреля 2021 г." заменить словами "15 апреля 2021 года", - говорится в документе. Дополнительные даты также сдвинуты с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 г.
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