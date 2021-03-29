Итоговое сочинение в российских школах перенесено с 5 апреля на 15 апреля

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговое сочинение, которое является для школьников допуском к ЕГЭ, перенесено с 5 апреля на 15 апреля, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в приказ "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)". "Слова "5 апреля 2021 г." заменить словами "15 апреля 2021 года", - говорится в документе. Дополнительные даты также сдвинуты с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 г.