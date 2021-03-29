21:20 Источник: Эхо Москвы

Владимирская колония, где находится Алексей Навальный, закупает три десятка камер видеонаблюдения. За это руководство учреждения заплатит поставщику до полумиллиона рублей, говорится в данных о закупке, которые обнаружило интернет-издание «Открытые медиа». Представитель тюремного ведомства в регионе сказал изданию, что речь идет о срочной закупке, однако не стал уточнять, связано ли это с оппозиционным политиком. .Ранее в инстаграмме Навального появилась запись, в которой утверждалось, что в колонии везде установлены видеокамеры. В то же время по ночам к нему восемь раз за ночь приходит сотрудник учреждения, будит его и снимает на камеру как склонного к побегу. Эхо Москвы