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Колония, где находится Алексей Навальный, закупает три десятка камер видеонаблюдения

21:20 29.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Владимирская колония, где находится Алексей Навальный, закупает три десятка камер видеонаблюдения. За это руководство учреждения заплатит поставщику до полумиллиона рублей, говорится в данных о закупке, которые обнаружило интернет-издание «Открытые медиа». Представитель тюремного ведомства в регионе сказал изданию, что речь идет о срочной закупке, однако не стал уточнять, связано ли это с оппозиционным политиком. .Ранее в инстаграмме Навального появилась запись, в которой утверждалось, что в колонии везде установлены видеокамеры. В то же время по ночам к нему восемь раз за ночь приходит сотрудник учреждения, будит его и снимает на камеру как склонного к побегу.  Эхо Москвы

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