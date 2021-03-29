Численность молодых ученых в РФ снизилась почти на 20% с 2010 года - исследование

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность молодых ученых в возрасте до 29 лет в России снизилось с 2010 года почти на 20%: с более 71,1 тыс. до 58,5 тыс. человек. Такие выводы содержатся в статистическом сборнике " Индикаторы науки: 2021" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), опубликованном в понедельник.

"Если в 2010 году самой многочисленной группой ученых были исследователи до 29 лет - свыше 71,1 тыс. человек. То в 2019 году этот показатель упал до 58,5 тыс. человек. За это же время численность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась с 736,5 тыс. до 682,5 тыс. человек. Из них собственно исследователи - без техников и вспомогательного персонала - 348,2 тыс. человек", - говорится в материалах сборника ВШЭ.

Самой многочисленной группой ученых в настоящее время являются исследователи возрастом от 30 до 39 лет (свыше 95 тыс. человек). Отмечается также, что большинство ученых - свыше 60% - работают в области технических наук. Далее следуют естественные (22,8%), общественные (5,6%) и медицинские (4,1%) науки.

Россия, согласно выводам экспертов ВШЭ, по весу в общемировом числе статей в научных изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus ("Скопус"), находится на 12-й строчке с показателем 73,4 тыс. статей (3,2% от общего числа). Аналогичное место наша страна занимает и по патентной активности с показателем 29,2 тыс. патентов (0,9% от общемирового числа).

Абсолютными лидерами в этих рейтингах являются Китай, на который приходится 23,7% научных статей и 40,4% патентов в мире. А также США 20,3% и 15,9% соответственно. На третьей строчке по числу статей идет Великобритания (6,4%), а по числу патентов - Япония (13,8%).