Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы - Песков

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не позволит Соединенным Штатам Америки или любой другой стране разговаривать с собой "с позиции силы". Об этом пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

"<…> Никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни [президент РФ Владимир] Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с США, Песков заявил, что "не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях".

Комментируя приглашение в Москву посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций, пресс-секретарь главы государства напомнил, что речь идет о проведении ревизии двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации Белого дома. "После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше", - сказал Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, остались ли общие темы, о которых могли бы говорить Россия и США. "Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов", - перечислил Песков. Также, продолжил он, с США нужно говорить по теме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и "по многим другим проблемным ситуациям в мире".

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол России в США был приглашен на консультации в Москву. В российской столице Антонов находится с 21 марта.