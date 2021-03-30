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Об объединении России и Белоруссии речь не ведется - Песков

09:20 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимально возможная интеграция России и Белоруссии была бы в интересах обеих стран, но об их полном объединении речь не ведется. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

"Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - сказал представитель Кремля.

Комментируя ситуацию в Белоруссии, Песков отметил, что Россия не вмешивалась "и не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела". "Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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