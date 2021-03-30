Суд оправдал руководство Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петрозаводский горсуд во вторник оправдал исполняющую обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и бывшего руководителя этого ведомства в регионе Анатолия Коваленко в рамках повторного пересмотра дела о гибели в 2016 году детей на озере Сямозеро. Об этом в ходе оглашения приговора сообщила судья Марина Носова.

"Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. <...> Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления", - сказала она.

Как ранее сообщал ТАСС, гособвинение в ходе прений потребовало для обоих фигурантов дела по шесть лет колонии- поселения.

Суд установил, что проведенные Роспотребнадзором проверки были исчерпывающими в рамках действующего на тот момент законодательства. Так, документ, выданный региональным управлением, в котором были указаны недочеты, требующие исправления, не носил обязательный характер для начала работы детского оздоровительного центра.

"Обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора", - отметила Носова, добавив, что ведомство также не является гарантом комфортного детского отдыха и не проводило экспертизу программ, которые реализовывали в лагере.

В 2018 году Петрозаводский горсуд уже оправдывал бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии по статье "Халатность", но решение было отменено и отправлено на новое рассмотрение в горсуд Верховным судом Карелии в июне 2019 года. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" документ, позволивший лагерю продолжить работу. Фигуранты дела не признают свою вину.