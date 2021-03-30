Си Цзиньпин подписал указы о внесении изменений в избирательную систему Гонконга - Синьхуа

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) во вторник проголосовал в поддержку проекта реформы избирательной системы Гонконга. Как сообщило агентство Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин подписал соответствующие указы о внесении поправок в приложения I и II Основного закона этого специального административного района КНР.

30 марта в первой половине дня 27-е заседание Постоянного комитета ВСНП 13-го созыва закрылось в Доме народных собраний в Пекине. Члены ПК ВСНП проголосовали в поддержку поправок в приложение I ("Порядок избрания главы администрации специального административного района Гонконг") и приложение II ("Порядок избрания членов Законодательного совета Гонконга") Основного закона Гонконга. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указы для обнародования данных поправок, сообщает агентство. Детали реформы пока не приводятся и, как ожидается, будут опубликованы позже.

Резолюция о разработке законопроекта о реформировании избирательной системы Гонконга была одобрена 11 марта на ежегодной сессии ВСНП. Подготовкой конкретных деталей документа 29 и 30 марта занимался Постоянный комитет этого высшего законодательного органа.

Инициированная Пекином реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

В принятой Пекином резолюции речь шла об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении их числа с 1 200 до 1 500. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета. При этом контроль над допуском всех кандидатов будет усилен, а депутатский корпус увеличится с 70 до 90 человек.

При этом, по данным источников, будет заметно сокращено число мест в Законодательном совете для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах. Также принято решение о создании специальной мандатной комиссии, которая будет отвечать за проверку квалификации всех кандидатов на выборах.