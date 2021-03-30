Бывший президент США Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками
10:32 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп запустил сайт, предназначенный для коммуникации со своими сторонниками. Как передал во вторник телеканал "Фокс ньюс", новая интернет-страница получила название 45office.com.
Согласно информации на сайте, ресурс предназначен для "сохранения великолепного наследия администрации Трампа и для продвижения повестки "Америка - прежде всего" (America first)". Офис республиканца "будет стремиться информировать, просвещать и воодушевлять американцев изо всех слоев населения".
Ресурс позволяет пользователям "поделиться своими мыслями" с 45-м президентом США и его супругой Меланьей. Сторонники бывшего хозяина Белого дома, заполнив бланк со своими контактными данными, смогут оставить заявку на приглашение четы Трампов на какое-либо мероприятие или на их приветствие по какому-то особому случаю.
21 марта представитель Трампа Джейсон Миллер сообщил в эфире "Фокс ньюс", что бывший президент вернется в социальные сети через два или три месяца и будет публиковаться на собственной платформе. 22 марта бывший хозяин Белого дома подтвердил данное намерение.
Учетная запись Трампа в "Твиттере" была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в "Фейсбуке" и "Инстаграме". Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.
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