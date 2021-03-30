Из-за экосбора молоко может подорожать на 10-15% - РСПП
11:00 30.03.2021 Источник: Известия
Компании считают правила слишком жесткими и утверждают, что нигде в мире аналогичных мер не практикуют.
В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП. Господдержку на повышение продуктивности отрасль будет вынуждена направить на оплату утилизации упаковки. Известия
НОВОСТИ
- 11:20 30.03.2021
- Почти на 2% выросло число совершенных иностранцами преступлений в 2021 году
- 11:05 30.03.2021
- В ЕС оштрафовали Moody's на $4,3 млн за нарушение правил регулирования конфликта интересов
- 10:32 30.03.2021
- Бывший президент США Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками
- 10:20 30.03.2021
- Австралия ввела санкции из-за присоединения Крыма к России
- 10:05 30.03.2021
- Боррель отреагировал на слова Лаврова об уничтожившем отношения с РФ ЕС
- 10:00 30.03.2021
- Си Цзиньпин подписал указы о внесении изменений в избирательную систему Гонконга - Синьхуа
- 09:32 30.03.2021
- Суд оправдал руководство Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере
- 09:20 30.03.2021
- Об объединении России и Белоруссии речь не ведется - Песков
- 09:05 30.03.2021
- Навальный ответил на обвинение в симуляции
- 09:00 30.03.2021
- Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать