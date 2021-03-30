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НОВОСТИ

Из-за экосбора молоко может подорожать на 10-15% - РСПП

11:00 30.03.2021 Источник: Известия

Молоко может подорожать на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу. Бизнес попросил пересмотреть эту меру, следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к главе правительства Михаилу Мишустину.

Компании считают правила слишком жесткими и утверждают, что нигде в мире аналогичных мер не практикуют.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП. Господдержку на повышение продуктивности отрасль будет вынуждена направить на оплату утилизации упаковки.  Известия

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