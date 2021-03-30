В ЕС оштрафовали Moody's на $4,3 млн за нарушение правил регулирования конфликта интересов
11:05 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам оштрафовало международное рейтинговое агентство Moody's на 3,7 млн евро (4,3 млн долларов) за нарушения правил в области урегулирования конфликта интересов.
"Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам, регулятор рынка ценных бумаг в ЕС, оштрафовало пять организаций в составе Moody's Group во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в общей сложности на 3 703 000 евро и издал уведомления о нарушениях правил для агентств кредитной информации в области независимости и предотвращения конфликта интересов акционеров", - говорится в опубликованном во вторник заявлении регулятора.
Агентство пояснило, что Moody's своевременно не сообщало о конфликте интересов, а предпринятые для урегулирования таких ситуаций меры были недостаточными. Кроме того, Moody's нарушало запрет на присвоение рейтинга учреждению, в котором доля акционеров кредитного агентства превышает 10% или в котором акционер агентства является членом совета директоров.
На самую крупную сумму - 2,7 млн евро (3,2 млн долларов) - оштрафовано британское подразделение Moody's.
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