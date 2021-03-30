Почти на 2% выросло число совершенных иностранцами преступлений в 2021 году

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество совершенных иностранцами преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 6,2 тыс. Об этом сообщается в сборнике Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности за январь - февраль 2021 года.

"В сравнении с предшествующим годом в пределах 2% возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (6,2 тыс.)", - следует из данных Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что 4,8 тыс. преступлений было совершено гражданами стран-участниц СНГ, что на 12,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства было зарегистрировано 2,3 тыс. преступлений (-8,4%).

По данным Генпрокуратуры, основная масса совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений приходится на Москву (1,3 тыс.), Московскую область (1,1 тыс.), а также на Санкт-Петербурге, где их количество увеличилось в 1,5 раза (653).