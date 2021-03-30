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Член банды Басаева получил 14 лет колонии за посягательство на жизнь военнослужащих

12:00 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член банды Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатов приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизм, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооруженный мятеж") УК РФ. Приговором суда Акбулатову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

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