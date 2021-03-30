Член банды Басаева получил 14 лет колонии за посягательство на жизнь военнослужащих
12:00 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член банды Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатов приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизм, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооруженный мятеж") УК РФ. Приговором суда Акбулатову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:32 30.03.2021
- Писатель из РФ Мария Степанова вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии
- 12:20 30.03.2021
- Лукашенко заявил, что президент Белоруссии сохранит за собой основные полномочия
- 12:05 30.03.2021
- Хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв газа, ранее угрожал уничтожить жилье
- 11:32 30.03.2021
- В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 30.03.2021
- Почти на 2% выросло число совершенных иностранцами преступлений в 2021 году
- 11:05 30.03.2021
- В ЕС оштрафовали Moody's на $4,3 млн за нарушение правил регулирования конфликта интересов
- 11:00 30.03.2021
- Из-за экосбора молоко может подорожать на 10-15% - РСПП
- 10:32 30.03.2021
- Бывший президент США Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками
- 10:20 30.03.2021
- Австралия ввела санкции из-за присоединения Крыма к России
- 10:05 30.03.2021
- Боррель отреагировал на слова Лаврова об уничтожившем отношения с РФ ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать