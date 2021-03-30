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В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 277, это минимальный показатель с 29 сентября. Общее количество инфицированных достигло 4 536 820, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 588, до 4 155 996. По данным штаба, доля вылечившихся в стране осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 409 против 293 днем ранее. Всего от инфекции умерли 98 442 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,17%, следует из данных штаба.

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