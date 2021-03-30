Хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв газа, ранее угрожал уничтожить жилье

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники психоневрологического диспансера отказались госпитализировать хозяина квартиры в Зеленодольске, где накануне произошел взрыв газа, хотя он ранее угрожал уничтожить жилье, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", - говорится в сообщении.