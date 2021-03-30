0
0
48
НОВОСТИ

Хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв газа, ранее угрожал уничтожить жилье

12:05 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники психоневрологического диспансера отказались госпитализировать хозяина квартиры в Зеленодольске, где накануне произошел взрыв газа, хотя он ранее угрожал уничтожить жилье, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 30.03.2021
Писатель из РФ Мария Степанова вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии
0
57
12:20 30.03.2021
Лукашенко заявил, что президент Белоруссии сохранит за собой основные полномочия
0
79
12:00 30.03.2021
Член банды Басаева получил 14 лет колонии за посягательство на жизнь военнослужащих
0
104
11:32 30.03.2021
В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки
0
155
11:20 30.03.2021
Почти на 2% выросло число совершенных иностранцами преступлений в 2021 году
0
177
11:05 30.03.2021
В ЕС оштрафовали Moody's на $4,3 млн за нарушение правил регулирования конфликта интересов
0
176
11:00 30.03.2021
Из-за экосбора молоко может подорожать на 10-15% - РСПП
0
160
10:32 30.03.2021
Бывший президент США Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками
0
215
10:20 30.03.2021
Австралия ввела санкции из-за присоединения Крыма к России
0
234
10:05 30.03.2021
Боррель отреагировал на слова Лаврова об уничтожившем отношения с РФ ЕС
0
299

Возврат к списку