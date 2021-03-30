Лукашенко заявил, что президент Белоруссии сохранит за собой основные полномочия
12:20 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии после конституционных изменений сохранит за собой основные полномочия. Об этом заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.
"У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", - подчеркнул он.
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