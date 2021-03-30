Писатель из РФ Мария Степанова вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии
12:32 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Писательница из России Мария Степанова вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник организаторы престижной премии.
Попадание в список из 13 авторов, представляющих 12 стран, Степановой обеспечила книга-эссе "Памяти памяти" - исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает историю своей семьи. В 2018 году это произведение было удостоено российской литературной премии "Большая книга".
В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присуждают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. С момента изменения формата пять лет назад Степанова - первый автор из России, который смог пробиться в длинный список премии. В 2009 году в число номинантов попала писательница Людмила Улицкая.
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