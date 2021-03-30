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Почти миллион семей получил выплаты на первого ребенка в 2020 году - Голикова

13:00 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 992 тыс. семей получили в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. При этом 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал, сказала во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"992 тысячи семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, более 1,2 млн семей получили сертификат на материнский капитал", - сказала она на совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

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