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Правительство РФ продлило срок действия соглашений о ценах на сахар и масло

13:05 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина.

"Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

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