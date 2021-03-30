Число женщин репродуктивного возраста в РФ с 2010 г. снизилось на 37,5%

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России снизилась с 2010 года на 37,5% и составляет сейчас чуть более 7,5 млн, это приводит к снижению числа рождений, сообщила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Не могу не сказать о периоде распада СССР, поскольку именно период распада СССР и сложности социального и экономического плана 90-х годов привели к тому, что как раз в репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 90-е. И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила сейчас чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%, и, безусловно, мы понимаем, что такое серьезное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте привело и приводит к сокращению рождений в РФ", - сказала она на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.