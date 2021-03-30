Дачникам предписали новые правила и штрафы

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дачников предупредили о новых штрафах. За разжигание костра на участке можно попасть под санкции.

Новые правила вступают в силу в этом году. Мусор на участке запрещено сжигать категорически. Разводить костер для пикника можно, но не вблизи дома. Расстояние при этом должно быть не менее пяти метров от здания. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность».

Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей. Также Чаплин отметил, что дачную амнистию продлили до 2026 года. Говорит Москва