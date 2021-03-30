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Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V"

14:12 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия собирается закупить у России с апреля 1 млн доз российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц, его заявление распространило издание ОЕ24.

"В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - говорится в заявлении Курца.

Согласно информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия сейчас ведут переговоры о закупке 1 млн доз "Спутник V".

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