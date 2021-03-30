0
0
166
НОВОСТИ

В подмосковном поселке во время задержания мужчина открыл стрельбу по силовикам

14:32 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина забаррикадировался в одном из частных домов в подмосковном поселке Вешки и открыл стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселке Вешки мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и начал стрелять по силовикам. Это произошло во время спецоперации по его задержанию за незаконный оборот оружия", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 30.03.2021
Мужчина, устроивший стрельбу по силовикам в Подмосковье, остался в доме один
0
59
15:12 30.03.2021
РФ не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов из-за рубежа - Путин
0
92
15:00 30.03.2021
Показатели заболеваемости ковидом в РФ говорят о возможной третьей волне - Минздрав
0
129
14:12 30.03.2021
Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V"
0
197
14:00 30.03.2021
Найден погибший горняк после обвала породы на руднике "Королевский" в Приморье - источник
0
177
13:32 30.03.2021
Дачникам предписали новые правила и штрафы
0
237
13:20 30.03.2021
Число женщин репродуктивного возраста в РФ с 2010 г. снизилось на 37,5%
0
237
13:05 30.03.2021
Правительство РФ продлило срок действия соглашений о ценах на сахар и масло
0
208
13:00 30.03.2021
Почти миллион семей получил выплаты на первого ребенка в 2020 году - Голикова
0
208
12:32 30.03.2021
Писатель из РФ Мария Степанова вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии
0
262

Возврат к списку