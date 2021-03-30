В подмосковном поселке во время задержания мужчина открыл стрельбу по силовикам

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина забаррикадировался в одном из частных домов в подмосковном поселке Вешки и открыл стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселке Вешки мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и начал стрелять по силовикам. Это произошло во время спецоперации по его задержанию за незаконный оборот оружия", - сказал собеседник агентства.