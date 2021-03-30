Показатели заболеваемости ковидом в РФ говорят о возможной третьей волне - Минздрав

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", - сказала она на конференции "Неделя медицинского образования".