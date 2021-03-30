РФ не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов из-за рубежа - Путин
15:12 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не допустит на своей территории агрессивного национализма и переноса межэтнических конфликтов из-за рубежа. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он отметил, что, хотя в основе появления большинства горячих точек в мире лежат экономические и политические причины, для разжигания этих конфликтов провоцируются, как правило, межнациональная и религиозная нетерпимость.
"Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал президент РФ.
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