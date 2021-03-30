Мужчина, устроивший стрельбу по силовикам в Подмосковье, остался в доме один
15:32 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД в подмосковном поселке Вешки, в настоящее время остался в доме один. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", - сообщила она.
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