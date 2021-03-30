Минпросвещения РФ готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во вторник на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"Нами готовится комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Она будет не только выявлять уровень владения ребенка русским языком и возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы, она позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения", - сообщил Кравцов.

По словам министра, систему планируется запустить в пилотном режиме уже в начале следующего учебного года. Он добавил, что Минпросвещения также разработало курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы они умели работать с такими детьми.