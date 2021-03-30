0
0
125
НОВОСТИ

Минпросвещения РФ готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов

16:00 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во вторник на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"Нами готовится комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Она будет не только выявлять уровень владения ребенка русским языком и возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы, она позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения", - сообщил Кравцов.

По словам министра, систему планируется запустить в пилотном режиме уже в начале следующего учебного года. Он добавил, что Минпросвещения также разработало курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы они умели работать с такими детьми.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 30.03.2021
"Мемориал" подал жалобу в ЕСПЧ на приговор Юрию Дмитриеву
0
35
17:00 30.03.2021
В доме в Подмосковье, откуда мужчина стреляет по силовикам, произошли несколько взрывов
0
64
16:32 30.03.2021
Число абортов в РФ снизилось на 39% с 2016 года - Голикова
0
102
16:30 30.03.2021
В центре Москвы отремонтируют крыши шести исторических зданий
0
112
16:12 30.03.2021
Власти будут пресекать попытки конфликтов между диаспорами в РФ - Путин
0
149
15:32 30.03.2021
Мужчина, устроивший стрельбу по силовикам в Подмосковье, остался в доме один
0
181
15:12 30.03.2021
РФ не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов из-за рубежа - Путин
0
242
15:00 30.03.2021
Показатели заболеваемости ковидом в РФ говорят о возможной третьей волне - Минздрав
0
274
14:32 30.03.2021
В подмосковном поселке во время задержания мужчина открыл стрельбу по силовикам
0
241
14:12 30.03.2021
Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V"
0
299

Возврат к списку