Власти будут пресекать попытки конфликтов между диаспорами в РФ - Путин
16:12 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ аккуратно и уважительно пресекли попытки перенести на российскую территорию межэтнические конфликты из других постсоветских стран и будут действовать так же и в будущем. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается или намерен <…> переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию Российской Федерации", - сказал Путин. По его словам, этот вопрос касается представителей многих республик бывшего СССР - как являющихся гражданами России, так и имеющих статус трудовых мигрантов, которые много лет проживают в РФ, но "вовлечены в процессы, которые происходят на их родине".
"К сожалению, за предыдущее время мы видели подобные попытки переноса проблем в наших соседних государствах, связанных с территориальными спорами, с межэтническими проблемами, на территорию России, - сказал Путин. - Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением, но решили эту проблему".
"Все подобные попытки и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться", - заверил президент.
Путин надеется, что представители национально- культурных общественных объединений, которые существуют в России, будут это понимать и не будут терять "чувство ответственности перед страной, в которой они живут".
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