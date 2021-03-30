Число абортов в РФ снизилось на 39% с 2016 года - Голикова

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%, заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры", - сказала она на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, отметив, что предпосылки к дальнейшему снижению этого показателя также имеются.