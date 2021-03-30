В доме в Подмосковье, откуда мужчина стреляет по силовикам, произошли несколько взрывов
17:00 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов произошли в доме в подмосковных Вешках, откуда мужчина во вторник устроил стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Сейчас произошел еще один сильный взрыв, до этого их было несколько. Возможно, он взрывает гранаты. После этого началась интенсивная стрельба. Пока его не удается задержать", - сказал собеседник агентства.
Как передает корр. ТАСС с места ЧП, часть территории поселка, где проводится спецоперация по задержанию стрелка, оцеплена. "Жителей поселка, которые остались внутри оцепленной территории, не выпускают", - рассказали ТАСС очевидцы.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, родственники уговаривают мужчину сдаться. "В настоящее время родственники ведут переговоры с мужчиной, они уговаривают его сдаться", - сказал собеседник агентства.
Во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД попытались задержать хозяина дома Владимира Барданова по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке провести дома обыск он открыл стрельбу по силовикам, забаррикадировавшись в доме. Как сообщила ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, мужчина стрелял из автоматического оружия. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Барданов имеет несколько охотничьих гладкоствольных и нарезных ружей, а также травматические пистолеты.
СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Владимира Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей.
НОВОСТИ
- 17:12 30.03.2021
- "Мемориал" подал жалобу в ЕСПЧ на приговор Юрию Дмитриеву
- 16:32 30.03.2021
- Число абортов в РФ снизилось на 39% с 2016 года - Голикова
- 16:30 30.03.2021
- В центре Москвы отремонтируют крыши шести исторических зданий
- 16:12 30.03.2021
- Власти будут пресекать попытки конфликтов между диаспорами в РФ - Путин
- 16:00 30.03.2021
- Минпросвещения РФ готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов
- 15:32 30.03.2021
- Мужчина, устроивший стрельбу по силовикам в Подмосковье, остался в доме один
- 15:12 30.03.2021
- РФ не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов из-за рубежа - Путин
- 15:00 30.03.2021
- Показатели заболеваемости ковидом в РФ говорят о возможной третьей волне - Минздрав
- 14:32 30.03.2021
- В подмосковном поселке во время задержания мужчина открыл стрельбу по силовикам
- 14:12 30.03.2021
- Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать