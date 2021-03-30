В доме в Подмосковье, откуда мужчина стреляет по силовикам, произошли несколько взрывов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошли в доме в подмосковных Вешках, откуда мужчина во вторник устроил стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас произошел еще один сильный взрыв, до этого их было несколько. Возможно, он взрывает гранаты. После этого началась интенсивная стрельба. Пока его не удается задержать", - сказал собеседник агентства.

Как передает корр. ТАСС с места ЧП, часть территории поселка, где проводится спецоперация по задержанию стрелка, оцеплена. "Жителей поселка, которые остались внутри оцепленной территории, не выпускают", - рассказали ТАСС очевидцы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, родственники уговаривают мужчину сдаться. "В настоящее время родственники ведут переговоры с мужчиной, они уговаривают его сдаться", - сказал собеседник агентства.

Во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД попытались задержать хозяина дома Владимира Барданова по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке провести дома обыск он открыл стрельбу по силовикам, забаррикадировавшись в доме. Как сообщила ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, мужчина стрелял из автоматического оружия. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Барданов имеет несколько охотничьих гладкоствольных и нарезных ружей, а также травматические пистолеты.

СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Владимира Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей.