Из-за последствий пандемии 3% предпринимателей покинули рынок, еще 10% опасаются банкротства - Титов
17:32 30.03.2021 Источник: Интерфакс
Бизнес в России постепенно приходит в себя после коронавирусных ограничений, однако более 10% предпринимателей опасаются банкротства, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мы видим, что бизнес приходит в себя. Некоторые уже пришли в себя. Некоторые уже никогда не придут в себя, это пока цифра небольшая. По нашим данным, приблизительно чуть больше 3% предпринимателей ушли с рынка, но пока еще 30% чувствует себя под давлением. Они на этапе выживания. Сегодня мы смотрим в будущее, нужны новые, как мы считаем, налоговые режимы, нужно опять возвращаться к стратегиям, к развитию малого бизнеса", - сказал Титов журналистам во вторник во Владивостоке.
Он добавил, что по данным опросов, проведенных аппаратом уполномоченного, некоторые предприниматели опасаются, что не сохранят бизнес.
"По нашим социологическим опросам, чуть больше 10% предпринимателей заявили, что они боятся банкротства, что их ситуация настолько сложна, что они боятся, что не выживут. (. . .) Каждый десятый предприниматель пока еще чувствует себя очень неуверенно, может быть даже закроется. Но мы предложили ряд новых мер, которые, к сожалению, правительство пока обдумывает", - сказал он.
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