В Роспотребнадзоре заявили, что не ждут третьей волны коронавируса
18:00 30.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Роспотребнадзоре опровергли заявления Минздрава о третьей волне коронавируса. Ожидается, что в России не будет всплеска заболеваемости COVID-19.
Это связано с коллективным иммунитетом, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка, как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации, поэтому ожидать, что будет ещё какой-то очень большой подъём, не приходится. Были в начале месяца данные, что в Москве 40% населения имеют антитела к коронавирусу. Через месяц уже, видимо, и больше. Быстрыми темпами нарастает количество привитых, поэтому очень скоро, думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается. Конечно, будут отдельные случаи, может быть, десятки случаев, но это уже не будет эпидемией».
Покровский напомнил, что необходимо соблюдать противоэпидемические меры: носить маски и соблюдать дистанцию. Ранее Замглавы Минздрава Татьяна Семенова рассказала о надвигающейся третьей волне COVID-19. Показатели заболеваемости остаются высокими, несмотря на «беспрецедентные меры» профилактики, подчеркнула она.
НОВОСТИ
- 18:40 30.03.2021
- В Ставропольском крае произошло массовое отравление
- 17:32 30.03.2021
- Из-за последствий пандемии 3% предпринимателей покинули рынок, еще 10% опасаются банкротства - Титов
- 17:12 30.03.2021
- "Мемориал" подал жалобу в ЕСПЧ на приговор Юрию Дмитриеву
- 17:00 30.03.2021
- В доме в Подмосковье, откуда мужчина стреляет по силовикам, произошли несколько взрывов
- 16:32 30.03.2021
- Число абортов в РФ снизилось на 39% с 2016 года - Голикова
- 16:30 30.03.2021
- В центре Москвы отремонтируют крыши шести исторических зданий
- 16:12 30.03.2021
- Власти будут пресекать попытки конфликтов между диаспорами в РФ - Путин
- 16:00 30.03.2021
- Минпросвещения РФ готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов
- 15:32 30.03.2021
- Мужчина, устроивший стрельбу по силовикам в Подмосковье, остался в доме один
- 15:12 30.03.2021
- РФ не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов из-за рубежа - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать