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В Роспотребнадзоре заявили, что не ждут третьей волны коронавируса

18:00 30.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роспотребнадзоре опровергли заявления Минздрава о третьей волне коронавируса. Ожидается, что в России не будет всплеска заболеваемости COVID-19.

Это связано с коллективным иммунитетом, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка, как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации, поэтому ожидать, что будет ещё какой-то очень большой подъём, не приходится. Были в начале месяца данные, что в Москве 40% населения имеют антитела к коронавирусу. Через месяц уже, видимо, и больше. Быстрыми темпами нарастает количество привитых, поэтому очень скоро, думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается. Конечно, будут отдельные случаи, может быть, десятки случаев, но это уже не будет эпидемией».

Покровский напомнил, что необходимо соблюдать противоэпидемические меры: носить маски и соблюдать дистанцию. Ранее Замглавы Минздрава Татьяна Семенова рассказала о надвигающейся третьей волне COVID-19. Показатели заболеваемости остаются высокими, несмотря на «беспрецедентные меры» профилактики, подчеркнула она.

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