Не менее 20 гранат использовал против силовиков открывший стрельбу мужчина в Подмосковье

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устроивший стрельбу из своего коттеджа в подмосковных Вешках местный житель Владимир Барданов использовал против силовиков не менее 20 гранат. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат", - сказал источник.

К настоящему моменту сообщается о возгорании дома.