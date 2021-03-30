Не менее 20 гранат использовал против силовиков открывший стрельбу мужчина в Подмосковье
20:00 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Устроивший стрельбу из своего коттеджа в подмосковных Вешках местный житель Владимир Барданов использовал против силовиков не менее 20 гранат. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат", - сказал источник.
К настоящему моменту сообщается о возгорании дома.
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