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Стрелявший в Подмосковье по силовикам мужчина, предварительно, погиб в горящем доме

22:00 30.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устроивший стрельбу по силовикам житель подмосковного коттеджного поселка Новые Вешки остался в горящем доме и, по предварительным данным, погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб", - сказал источник.

Источник уточнил, что стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что привело к пожару, который охватил верхний этаж, где находился злоумышленник. По его словам, пожар никто не тушит, так как в доме могут находиться взрывчатые вещества и гранаты, что может угрожать жизни пожарных. После того, как пожар потухнет, в коттедже начнет работать оперативно-следственная группа.

Как передает корр. ТАСС, часть силовиков, принимавших участие в спецоперации по задержанию мужчины, уезжает, оцепление частично снято. Спецоперация продолжалась более 9 часов.

Около 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, после чего он бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый - Владимир Барданов, 1960 года рождения. По предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов, а в самом коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). При штурме дома ранение получил сотрудник спецподразделения.

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