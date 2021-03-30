В Великобритании появился памятник Грете Тунберг

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Англии установили памятник Грете Тунберг. Он появился на территории университета Уинчестера. По данным Би-би-си, многие студенты остались разочарованы решением администрации вуза.

Бронзовое изваяние шведской эко-активистки обошлось университету в 33 тысячи долларов. Этот шаг, как считают представители студенческого союза, стал не самым эффективным расходованием средств в период пандемии коронавируса и возможных на этом фоне увольнений сотрудников образовательного учреждения из-за ограниченности финансовых ресурсов.

В администрации вуза подчеркнули, что на установку памятника не были израсходованы средства из фонда поддержки студентов и сотрудников образовательного учреждения. Говорит Москва