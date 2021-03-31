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Третий день подряд в Румынии проходят протесты против ограничительных мер

08:10 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса проходят в Румынии уже третий день подряд. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Во вторник вечером манифестанты собрались на Университетской площади в Бухаресте и провели марш, в ходе которого побывали у министерств внутренних дел и здравоохранения, штаб-квартиры правительства на Площади Победы и резиденции главы государства - дворца Котрочень.

Большинство участников шествия были без масок и не соблюдали дистанцию. Протестующие, количество которых, по данным СМИ, составляло около двух тысяч человек, размахивали национальными флагами и дудели в вувузелы, скандировали антиправительственные лозунги и требовали отставки премьер-министра Флорина Кыцу и госсекретаря МВД Раеда Арафата. На протяжении всего движения колонну манифестантов сопровождали машины жандармерии. Около полуночи практически все протестующие разошлись по домам.

Все более широкое распространение в Румынии получают теории, согласно которым продолжающиеся протесты инспирированы определенными политическими силами. Некоторые обозреватели высказывают мнение, что протесты используют политики для того, чтобы проложить путь к власти.

"Демонстрации и протесты естественны и законны, они являются составной частью любой функциональной демократии", - подчеркнул во вторник президент страны Клаус Йоханнис в заявлении для прессы. - "Совершенно неприемлемыми однако являются насилие, экстремизм и ксенофобия, спрятанные за протестом против мер, призванных защитить жизнь и здоровье всех граждан".

Румынские власти с воскресенья ужесточили ограничительные меры против распространения коронавируса. В частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00, сокращены часы работы магазинов. Протесты против этих мер прошли также в ряде других городов Румынии.

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