По делу Навального Макрон и Меркель получили разъяснения от Путина - Кремль

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном дал разъяснения по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы российского государства по итогам видеоконференции лидеров трех стран.



"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела", - указали в Кремле.



В пресс-службе канцлера ФРГ со своей стороны по этому поводу сообщили: "Канцлер и французский президент подчеркнули в отношении дела Навального необходимость соблюдения прав человека и основных свобод, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека".



Отмечается, что в целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня.



Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Власти Германии выступили с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.



Блогер, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года лишения свободы условно по этому делу на реальный срок заключения. По данным адвоката, блогеру предстоит провести в колонии чуть более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.



